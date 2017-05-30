УЕФА рассмотрит возможность переноса матчей Лиги чемпионов на выходные

В будущем матчи Лиги чемпионов могут проводиться в выходные дни. Об этом сообщает France Football. Речь, однако, идёт не о групповом этапе, а четвертьфиналах, полуфиналах и финале.
Инициатива исходит от «Ювентуса», «Реала» и «Барселоны». Решение проводить матчи на выходных должно повысить доходы от трансляций на Американском континенте и в Азии. Изменения могут вступить в силу с 2021 года.
Напомним, что финал ЛЧ сезона-2016/17 будет сыгран 3 июня в Кардиффе. «Ювентус» на стадионе «Миллениум» встретится с «Реалом».
Финал Лиги чемпионов: как это будет
Краткий гид для тех, кто только вчера узнал о финале Лиги чемпионов, «Ювентусе» и «Реале».