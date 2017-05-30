Зобнин: Португалия чемпион Европы, а Россия нет, поэтому они фавориты группы

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин поделился ожиданиями от Кубка конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России.
«Приятно работать с мячом, а не тупо бегать вокруг поля. Никто никого не жалеет на тренировках. Фаворит нашей группы Португалия и Мексика. Почему не Россия? Потому что Португалия чемпион Европы, а Россия нет», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Первый матч на Кубке конфедераций сборная России проведёт 17 июня против Новой Зеландии. Расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате»
«Чужой» Караваев. Почему лучший русский легионер не востребован сборной
«Армейский» воспитанник Караваев вошёл в тройку лучших легионеров Чехии, но никак не войдёт в список сборной России. Даже расширенный.