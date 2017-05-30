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Зобнин: Португалия чемпион Европы, а Россия нет, поэтому они фавориты группы

30 мая 2017, вторник. 14:48. Футбол

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин поделился ожиданиями от Кубка конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России.

«Приятно работать с мячом, а не тупо бегать вокруг поля. Никто никого не жалеет на тренировках. Фаворит нашей группы Португалия и Мексика. Почему не Россия? Потому что Португалия чемпион Европы, а Россия нет», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Первый матч на Кубке конфедераций сборная России проведёт 17 июня против Новой Зеландии. Расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате»

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Португалии — Футбол Сборная России — Футбол Роман Зобнин Кубок конфедераций ЧМ-2018
Новости. Футбол
30 мая 2017, вторник
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