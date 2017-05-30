Габулов: даже не думал, что буду играть в сборной России

Вратарь сборной России Владимир Габулов признался, что не ожидал вызова в национальную команду. Голкипер получил вызов вместо получившего травму голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.
«Конечно, нагрузки у команды уже приличные. Первый день всегда непростой, но я бы не сказал, что было тяжело. Всё в удовольствие. Не ожидал, что вызовут в сборную. Было приятно. Даже не думал, что буду играть в сборной.
Когда была травма, были мысли только вернуться на поле. Пока не оцениваю шансы на попадание в заявку. В любом случае нам и болельщикам нужно серьёзно относиться к Кубку конфедераций. Пусть это и звучит громко, но нам нужно постараться выиграть турнир. Не нужно смотреть на состав соперников, нужно отталкиваться от себя», — передаёт слова Габулова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.