На «Крестовском» постелили новый газон, в настоящее время идёт прошивка

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин рассказал о состоянии газона на стадионе «Крестовский», на котором пройдёт первый матч Кубка конфедераций. Турнир откроется 17 июня матчем между сборными России и Новой Зеландии.
«На «Крестовском» постелили новый газон, сейчас идёт прошивка. К 11-12 числу всё должно быть полностью закончено. Это самый консервативный срок, возможно и быстрее», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Также на арене в Санкт-Петербурге пройдут матчи: Камерун — Австралия (22 июня), Новая Зеландия — Португалия (24 июня) и финал 2 июля.