Состоялось открытие двадцатого манежа сооружённого в Краснодарском крае

30 мая в Краснодаре на улице им. А. Покрышкина состоялось торжественное открытие нового футбольного манежа академии ФК «Краснодар». В современном спортивном комплексе смогут заниматься ребята в возрасте от 5 до 11 лет.
Участие в церемонии открытия приняли заместитель директора Академии по развитию Олег Кубашов, спортивный директор Академии Максим Савостин, а также талисман клуба черно-зеленый Бык. После торжественной передачи символического ключа от нового манежа спортивному директору Академии и разрезания красной ленточки, юные футболисты получили возможность впервые ступить на зеленый газон. По окончании занятия, которое провели тренеры Академии, церемония открытия нового манежа завершилась общим фотографированием всех воспитанников с гостями.
Спортивный комплекс стал одиннадцатым футбольным манежем, построенным в Краснодаре и двадцатым в Краснодарском крае. Его площадь составляет более 1000 кв.м., юные игроки смогут проводить в нем тренировки в любое время года. На территории манежа расположено игровое поле с современнейшим искусственным покрытием размером 22 на 38 метров, две раздевалки с душевыми комнатами, тренерская, а также другие подсобные помещения. Кроме того, на втором этаже оборудована площадка, где родители смогут наблюдать за тренировочным процессом. Внутри и снаружи сооружение оснащено системой видеонаблюдения. Помимо этого, около здания расположена удобная парковка для автомобилей.
«Мы приглашаем всех желающих записываться в новый манеж на тренировки. Обращаем ваше внимание, что все занятия проходят бесплатно», — говорится на сайте «Краснодара».
Видео манежа также можно посмотреть на официальном канале ФК «Краснодар» в YouTube.