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«Милан» продлил контракт с Монтеллой до 2019 года

30 мая 2017, вторник. 16:18. Футбол

«Милан» продлил контракт с главным тренером Винченцой Монтеллой. Об этом было объявлено в прямом эфире акканута итальянского клуба в «Фейсбуке». Соглашение со специалистом было подписано до 2019 года.

По итогам завершившегося сезона миланская команда под руководством 42-летнего специалиста завершила сезон на шестом месте в Серии А. Этот результат обеспечил «Милану» участие в Лиге Европы в следующем сезоне.

Сам Монтелла, который возглавляет россонери с июня 2016 года, положительно оценил итоги выступления своей команды в сезоне-2016/17.

Фотографию можно посмотреть в официальном аккаунте «Милана» в «Твиттере».

Монтелла дал положительную оценку выступлению «Милана» в сезоне-2016/17
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
30 мая 2017, вторник
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