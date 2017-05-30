«Милан» продлил контракт с Монтеллой до 2019 года

«Милан» продлил контракт с главным тренером Винченцой Монтеллой. Об этом было объявлено в прямом эфире акканута итальянского клуба в «Фейсбуке». Соглашение со специалистом было подписано до 2019 года.
По итогам завершившегося сезона миланская команда под руководством 42-летнего специалиста завершила сезон на шестом месте в Серии А. Этот результат обеспечил «Милану» участие в Лиге Европы в следующем сезоне.
Сам Монтелла, который возглавляет россонери с июня 2016 года, положительно оценил итоги выступления своей команды в сезоне-2016/17.
Фотографию можно посмотреть в официальном аккаунте «Милана» в «Твиттере».