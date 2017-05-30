Венгер согласовал с «Арсеналом» двухлетний контракт

Французский специалист Арсен Венгер останется главным тренером лондонского «Арсенала», утверждает BBC Sport. По информации издания, 67-летний наставник согласовал условия двухлетнего контракта. Прежнее соглашение истекало 30 июня этого года.
В «Арсенале» информацию о продлении контракта на данный момент не подтвердили. Ранее руководство «канониров» сообщило, что объявит решение относительно будущего Арсена Венгера 31 мая.
По итогам сезона-2016/17 «Арсенал» занял в АПЛ 5-е место и выиграл Кубок Англии. В финале лондонцы обыграли чемпиона страны «Челси» (2:1).
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