В отношении «Кубани» и «Томи» введено ограничение заявки до 18 игроков

«Кубань» и «Томь» наказаны запретом на регистрацию новых футболистов, а также ограничением до 18 игроков, которых клубы могут заявить для участия в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза на сезон-2017/18, в связи с неполным выполнением финансовых критериев. Данное решение было принято на заседании апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования клубов.
«Отменить решения комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ от 11 и 12 мая 2017 года об отказе в выдаче лицензии РФС и выдать лицензию РФС на спортивный сезон-2017/2018 футбольным клубам „Томь“ и „Кубань“. С введением данным футбольным клубам с 30 мая запрета на регистрацию новых футболистов и ограничения до 18 игроков, которых клуб может заявить для участия в клубных соревнованиях РФС на спортивный сезон-2017/2018, до полного погашения просроченной задолженности, послужившей основанием для комиссии РФС по лицензированию для отказа в выдаче лицензии РФС», — говорится в сообщении.
В связи с выполнением финансовых критериев принято решение выдать лицензию РФС на новый сезон клубам «Факел» и «Луч-Энергия».
«Отменить решения комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ от 12 мая 2017 года об отказе в выдаче лицензии РФС и выдать лицензию РФС на спортивный сезон-2017/18 футбольным клубам „Факел“ и „Луч-Энергия“, — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.