Лэмпард: на тренировках Азар делал вещи, которые я не мог повторить

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением об игре хавбека синих Эдена Азара в прошедшем сезоне.
«Эден был невероятен. Мне очень повезло поиграть вместе с ним, я видел тот потенциал, которым он обладал в молодости. В его игре присутствует волшебство. На тренировках он делал вещи, которые я не мог повторить даже во время тренировок, не говоря уже об играх, вот насколько он важен.
Думаю, наиболее важным в этом сезоне для меня является не столько его выступление, а его позиция – он играл ближе к Диего Косте. Он чаще получал мяч в центральной зоне, что помогло ему больше забивать и отдавать больше голевых передач, и это действительно вывело его на самый высший уровень мирового футбола», — цитирует Лэмпарда пресс-служба «Челси».
В сезоне-2016/17 Азар провёл 36 матчей в чемпионате Англии, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач. «Челси» по итогам сезона завоевал чемпионский титул.