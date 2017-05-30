Марез объявил о желании покинуть «Лестер»

Полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез опубликовал заявление, в котором сообщил о желании сменить клуб в ближайшее трансферное окно.
«Из уважения к „Лестеру“ я хотел быть полностью честным с клубом, поэтому сообщил руководству, что чувствую, что для меня настало время идти дальше. У меня был хороший разговор с президентом прошлым летом, и тогда мы согласились, что я останусь ещё на год, чтобы помочь клубу. Однако я очень амбициозен и чувствую, что пришло время двигаться дальше к новому опыту.
Мои отношения с клубом и нашими замечательными болельщиками — это то, что я буду ценить всегда, и я действительно надеюсь, что они поймут и будут уважать моё решение", — приводит Sky Sports текст заявления алжирского футболиста, выступающего за «Лестер» с 2014 года.
Напомним, что действующий контракт 26-летнего Мареза с «Лестером» рассчитан до 30 июня 2020 года.