Источник: Гризманн сообщил руководству «Атлетико», что хочет уйти

Французский нападающий Антуан Гризманн уведомил руководство «Атлетико» о желании покинуть мадридский клуб. Об этом сообщил журналист Deportes Cope Антонио Руиз.
26-летнего Гризманна в последнее время активно сватают в «Манчестер Юнайтед». Сам француз все слухи опровергает.
При этом Гризманн, который перешёл в «Атлетико» в 2015 году из «Реала Сосьедад», недавно сказал, что готов уйти из мадридского клуба.
Президент «Атлетико» Энрике Сересо на днях же заявил, что Гризманн будет выступать на новом стадионе «матрасников».
Гризманн: вероятность моего перехода в «Манчестер Юнайтед» — 6 из 10