Глушаков стал лучшим спортсменом недели по версии «Спорт FM»

Каждый понедельник в программе Top Sport ведущие радиостанции «Спорт FM» выбирают лучшего спортсмена прошедшей недели.
Более 2 тыс. слушателей выбрали спортсмена недели вместе со «Спорт FM», и лидерами голосования стали футболисты.
Первое место в рейтинге занял полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков, признанный РФС лучшим футболистом сезона-2016/17 — с руководством российского футбола были солидарны 39 % проголосовавших. Второе место с отставанием почти в 10 % занял вратарь «СКА-Хабаровска» Александр Довбня, чья игра в переходном матче с «Оренбургом» помогла хабаровской команде выйти в РФПЛ. Два отражённых им пенальти также оценили известные артисты: хабаровчанин стал лидером голосования звёзд, получив симпатии в том числе актёра театра и кино Сергея Селина, народного артиста РФ Валерия Баринова и эстрадного певца Николая Трубача. На третьем месте оказалась теннисистка Екатерина Макарова — её победу над первой ракеткой мира Анжеликой Кербер в первом круге «Ролан Гаррос» оценили 18,2 % слушателей. Ещё 8,3 % голосующих отдали предпочтение Марии Ласицкене (Кучиной), которая принесла россиянам первую медаль в лёгкой атлетике, хоть и в статусе нейтральной спортсменки, выигравшей золото этапа «Бриллиантовой лиги» в Юджине, установив новый личный рекорд в прыжках в высоту – 2 м 3 см. Замкнул пятёрку лучших спортсменов прошлой недели гребец Иван Штыль, завоевавший золото в соревновании каноэ-двоек и бронзу в спринте, за него проголосовало более 5 % слушателей «Спорт FM».
Очередные выборы лучшего спортсмена недели пройдут в эфире «Спорт FM» 5 июня, начиная с 20:00 мск.