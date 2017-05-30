Новым главным тренером «Лорьяна» стал бывший вратарь сборной Франции

Бывший вратарь сборной Франции Микаэль Ландро стал новым главным тренером «Лорьяна», сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с 38-летним специалистом рассчитан на три года с возможностью продления ещё на один сезон.
На посту главного тренера «Лорьяна» бывший голкипер «Нанта», «ПСЖ», «Лилля» и «Бастии» сменил Бернар Казони.
По итогам прошедшего сезона «Лорьян» вылетел из высшего французского дивизиона, уступив в переходных матчах «Труа».
В активе Ландро 11 матчей за сборную Франции. Карьеру игрока он завершил в 2014 году.
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