Роналду: у меня предчувствие, что «Реал» одержит победу в финале Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Ювентусом», который пройдёт 3 июня в Кардиффе.
«В день матча будет много нервов, так что сейчас я предпочитаю не думать о финале. „Ювентус“ — безупречная команда, но и мы тоже. У меня предчувствие, что мы покажем отличную игру и одержим победу. Мы почувствовали облегчение, выиграв чемпионат, и теперь у нас есть уникальная возможность выиграть Лигу чемпионов. Это необыкновенный момент», — приводит слова Роналду Goal.
Финал Лиги чемпионов: как это будет
Краткий гид для тех, кто только вчера узнал о финале Лиги чемпионов, «Ювентусе» и «Реале».