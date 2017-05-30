Широков: безоговорочно лучшим тренером сезона в России назову Карреру

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков высказал мнение о том, кто по итогам прошедшего сезона в РФПЛ достоин звания лучшего тренера.
«Безоговорочно лучшим тренером сезона в России назову Массимо Карреру, поскольку «Спартак» выиграл чемпионат за явным преимуществом. При другом раскладе можно было бы вспомнить о Курбане Бердыеве и еврокубковой кампании «Ростова». Однако «Спартак» под руководством Карреры завоевал чемпионский титул за три тура до конца, поэтому итальянец лучший без вариантов», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Кто лучший нападающий РФПЛ сезона-2016/17?
Эксперты и читатели «Чемпионата» выбирают лучшего нападающего РФПЛ в прошедшем сезоне-2016/17.