Экс-защитник «Зенита» Бруну Алвеш прибыл в Глазго для перехода в «Рейнджерс»

Португальский защитник Бруну Алвеш, известный в России по выступлению за «Зенит», прибыл в Глазго, сообщает The Scottish Sun.
Ранее сообщалось, что 35-летний португалец, выступающий за «Кальяри», согласился перейти в «Рейнджерс», который тренирует его соотечественник Педру Кайшинья.
В «Кальяри» Алвеш перебрался летом прошлого года, его контракт рассчитан ещё на год. Итальянский клуб разрешил ему уйти.
В нынешнем сезоне чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии сыграл 36 матчей в Cерии A.
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