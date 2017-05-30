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Экс-защитник «Зенита» Бруну Алвеш прибыл в Глазго для перехода в «Рейнджерс»

30 мая 2017, вторник. 21:32. Футбол

Португальский защитник Бруну Алвеш, известный в России по выступлению за «Зенит», прибыл в Глазго, сообщает The Scottish Sun.

Ранее сообщалось, что 35-летний португалец, выступающий за «Кальяри», согласился перейти в «Рейнджерс», который тренирует его соотечественник Педру Кайшинья.

В «Кальяри» Алвеш перебрался летом прошлого года, его контракт рассчитан ещё на год. Итальянский клуб разрешил ему уйти.

В нынешнем сезоне чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии сыграл 36 матчей в Cерии A.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Кальяри Рейнджерс Бруну Алвеш Трансферы
Новости. Футбол
30 мая 2017, вторник
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