Экс-игрок «Спартака» Вукоевич стал менеджером киевского «Динамо»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и киевского «Динамо» Огнен Вукоевич вернулся в украинский клуб на должность менеджера по странам Балканского региона, Восточной и Центральной Европы. Хорват приступит к своим обязанностям 1 июня, сообщается на официальном сайте киевской команды.
Вукоевич выступал за «Динамо» в период с 2008 по 2015 год. В феврале 2013 года 33-летнего футболиста арендовал «Спартак». Вукоевич провёл в составе красно-белых девять матчей и летом того же года вернулся в «Динамо».
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