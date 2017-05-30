Федун подтвердил, что Измайлов сменит Жиркова в совете директоров «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил информацию о том, что Наиль Измайлов сменит Александра Жиркова в совете директоров красно-белых.
«Жирков задачу сделать клуб чемпионом выполнил и с 1 июня функцию свою заканчивает. Он заканчивает с футболом. На его место будет назначен Измайлов», — сказал Федун в эфире программы «Все на футбол».
Измайлов будет курировать коммерческое и финансовое направления работы «Спартака». После перестановок совет директоров москвичей будет выглядеть следующим образом: Леонид Федун (председатель), Андрей Федун, Сергей Михайлов, Александр Матыцин, Сергей Родионов и Наиль Измайлов.