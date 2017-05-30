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Источник: «Милан» предложит «Реалу» € 50 млн за Морату

30 мая 2017, вторник. 22:34. Футбол

«Милан» заинтересован в приобретении нападающего «Реала» Альваро Мораты и в ближайшие дни сделает предложение мадридскому клубу.

Как сообщает RMC Sport, ожидается, что итальянский клуб предложит за 24-летнего испанского форварда € 50 млн плюс € 5 млн в качестве бонуса.

Ранее сообщалось, что Мората примет окончательное решение о своём будущем после финального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоится 3 июня.

В нынешнем сезоне Мората сыграл в 26 матчах (14 в стартовом составе) испанского чемпионата и забил 15 голов.

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Источник: RMC Сообщить об ошибке
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ФК Милан ФК Реал Мадрид Альваро Мората Трансферы
Новости. Футбол
30 мая 2017, вторник
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