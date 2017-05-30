Источник: «Милан» предложит «Реалу» € 50 млн за Морату

«Милан» заинтересован в приобретении нападающего «Реала» Альваро Мораты и в ближайшие дни сделает предложение мадридскому клубу.
Как сообщает RMC Sport, ожидается, что итальянский клуб предложит за 24-летнего испанского форварда € 50 млн плюс € 5 млн в качестве бонуса.
Ранее сообщалось, что Мората примет окончательное решение о своём будущем после финального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоится 3 июня.
В нынешнем сезоне Мората сыграл в 26 матчах (14 в стартовом составе) испанского чемпионата и забил 15 голов.
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