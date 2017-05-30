Федун: сейчас в ЧР нет игрока, которого я бы очень хотел видеть в «Спартаке»

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал понять, что в данный момент не заинтересован в приобретении футболистов из других клубов российской Премьер-Лиги.
«Сейчас в чемпионате России нет игрока, которого я бы очень хотел видеть в „Спартаке“. Миранчук? Откуда вы это взяли? Со Смоловым были переговоры, но он решил, что в „Краснодаре“ сможет добиться больших успехов, чем в „Спартаке“. Видимо, ошибся.
Если забрать игрока из чемпионата России, то надо будет переплатить. Ничего страшного в перекупке игроков у конкурентов нет, чистый бизнес, но у нас слишком переоценены футболисты.
Если бы у меня была возможность пригласить в «Спартак» любого игрока мира, это был бы Мбаппе из «Монако», — заявил Федун в эфире программы «Все на футбол».