Президент «Манчестер Сити»: хочу, чтобы Яя Туре остался в команде

Президент «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак подтвердил намерение клуба подписать новый контракт с полузащитником Яя Туре.
«Мы продолжим доверять Гвардиоле и его системе. Клуб приобретёт и сохранит тех игроков, которые подходят тренеру. Хочу, чтобы Туре остался в „Манчестер Сити“. Будем надеяться, он продлит контракт с клубом», — приводит слова президента «Манчестер Сити» AP.
Аль-Мубарак также отметил, что ему неприятно слышать поздравления с третьим местом в чемпионате Англии. «Нет ничего более раздражающего, чем звонки и текстовые сообщения от людей, желающих меня поздравить с третьим местом. Прошу их не делать этого, поскольку третье место — это не повод для поздравлений. Здесь праздновать нечего», — сказал Халдун-Мубарак.
В прошедшем сезоне Туре провёл за команду Хосепа Гвардиолы 31 матч, забил 7 мячей и сделал 3 голевые передачи. Срок его контракта подходит к концу.