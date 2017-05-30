Бэйл: не расстроюсь, если не попаду в основной состав на финал Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл прокомментировал то, что он может остаться в запасе в финальном матче Лиги чемпионов, в котором мадридская команда сразится с туринским «Ювентусом».
«Я не расстроюсь, если не попаду в основной состав на финал. Я бы расстроился, если бы не успел вовремя восстановиться. Я упорно трудился, чтобы вернуть себе форму, и теперь моё колено в порядке. Сыграю я в финале или нет, но этот год был очень трудным, что касается травм», — приводит слова Бэйла AS.
Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе.