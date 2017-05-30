Агент: Рикардо Родригес хочет перейти в «Милан», переговоры продолжаются

Агент Фабио Паризи, представляющий интересы защитника «Вольфсбурга» Рикардо Родригеса, рассказал, как идут переговоры о переходе 24-летнего швейцарца в «Милан».
«Переговоры продолжаются, просто «Вольфсбург» участвовал в переходных матчах. Основные детали улажены, мы продвигаемся вперёд, и есть очень хороший шанс, что это произойдёт. Все хотят завершить переход: игрок хочет перейти в «Милан», а «Милан» хочет его приобрести.
Мы просто должны были дождаться результатов «Вольфсбурга». Я действительно думаю, что переход состоится", — цитирует агента Goal со ссылкой на Radio24.
«Милан» договорился о трансфере Рикардо Родригеса из «Вольфсбурга» за € 18 млн