Зидан: у меня ДНК «Реала», это точно

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что хотел бы и дальше продолжать работать с мадридской командой, потому что считает этот клуб своим домом.
«У меня ещё год по контракту, но это ничего не значит. Я хочу и дальше работать в этом клубе, но это зависит от того, что делается на поле. Думаю, клуб доволен тем, что мы делаем. А будущее для меня сейчас — это суббота, и больше ничего. У меня ДНК «Реала», это точно. Это мой дом. Меня здесь всегда любили, а я всегда защищал ценности клуба. Я получил прекрасный опыт как игрок, ассистент тренера и наконец главный тренер. Я всегда был болельщиком «Реала», потому что это клуб всей моей жизни», — приводит слова Зидана официальный сайт «Реала».
Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Ювентус», состоится 3 июня в Кардиффе.