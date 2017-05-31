Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил повреждение в благотворительном матче, сообщает Football Italia.
На 15-й минуте матча, проходившего на стадионе «старой синьоры», 49-летний специалист захромал, держась за заднюю поверхность правого бедра.
Встречу Аллегри продолжить не смог, но заявил, что ничего серьёзного с ним не произошло.
Напомним, что 3 июня «Ювентусу» в Кардиффе на стадионе «Миллениум» предстоит встретиться с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.
Посмотреть видео эпизода с травмой Аллегри можно в «Твиттере».