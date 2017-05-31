Каррера: Манчини захочет отобрать золото, но будем отстаивать его всеми силами

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что его соотечественник Роберто Манчини в ближайшее время должен возглавить «Зенит».
«Мы из одного футбольного поколения, так что знакомы уже тысячу лет. Если не ошибаюсь, первый раз столкнулись на поле ещё в конце 80-х – кажется, в Кубке Италии. Роберто был одним из самых ярких и самобытных атакующих игроков нашего времени, звездой серии А, которая на тот момент была сильнейшим чемпионатом в мире. Манчини-футболист взял целый ряд престижных трофеев.
В качестве тренера несколько раз выигрывал чемпионат Италии, становился первым и в Англии. Эти достижения говорят сами за себя, а ведь есть и другие. То, что «Зенит» выбрал такого сильного специалиста, ещё раз подтверждает престиж и силу итальянской школы. Роберто её достойный представитель, и я рад, что он тоже будет работать в России. Это добавит РФПЛ престижа и поднимет интерес к лиге в Италии. А сам Манчини получит новый жизненный опыт.
Разумеется, Роберто захочет отобрать золото, но будем отстаивать его всеми силами. Стать первым сложно, а выиграть два чемпионата подряд ещё труднее. Но «Спартак» на то и «Спартак», чтобы ставить перед собой только максимальные задачи», — сказал Каррера в интервью «Спорт-экспрессу».