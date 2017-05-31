Каррера заверил, что невыкуп контракта Маурисио — это не его личное решение

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера опроверг слова генерального директора клуба Сергея Родионова о том, что итальянец лично принял решение не выкупать контракт защитника Маурисио, который был арендован у «Лацио» до конца сезона. Ранее футболист в интервью «Чемпионату» отметил, что не понимает, почему специалист от него отказался.
«Решение не выкупать контракт Маурисио принято совместно. И не вижу здесь никакой сенсации. Мы пришли к такому выводу, и это внутреннее дело клуба. Когда игрока берут в аренду, то это вовсе не означает, что в итоге его обязательно должны потом приобрести. При этом важно сказать, что Маурисио — профессионал высокого уровня, и он внёс свою лепту в нашу общую победу. Могу только поблагодарить бразильца за время, проведённое в „Спартаке“, и отметить, что ему пришлось нелегко, потому что несколько раз пришлось выходить не на своей привычной позиции. Но так было нужно команде — и Маурисио не подвёл», — приводит слова Карреры «Спорт-экспресс».