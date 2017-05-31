В ходе беспорядков на матче «Мюнхен-1860» — «Ян» пострадали 10 полицейских

В ходе беспорядков, которые устроили в Мюнхене фанаты клубов «Мюнхен-1860» и «Ян» в ходе ответного переходного матча за право выступать во второй Бундеслиге, ранения получили 10 полицейских, сообщается на официальной странице полиции в «Твиттере».
«Результаты стыкового матча между командами «Мюнхен-1860» и «Ян»: легко ранены 10 полицейских, в которых прилетели метательные снаряды. Разве так можно? На данный момент обстановка спокойная», — сказано в сообщении.
По ходу матча при счёте 2:0 в пользу «Яна» фанаты «Мюнхена-1860» прорвались на одну из трибун «Альянц-Арены», где проходил матч, и стали кидать во вратаря команды соперника Филиппа Пентке палки и стулья. Полицейские были вынуждены встать между игроками и болельщиками, а матч прервали на 15 минут.
По итогам двух встреч «Мюнхен-1860» уступил «Яну» со счётом 1:3 и вылетел в третий дивизион.