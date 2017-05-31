Мбаппе посоветуется с Дешамом по поводу возможного перехода в «Реал»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе намерен проконсультироваться с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом касательно своего будущего, в частности, возможного перехода в мадридский «Реал», утверждает AS.
«Мнение Дешама будет иметь немалое значение. Это не означает, что он сделает выбор за меня, но я прислушаюсь к его словам. Не думаю, что отправлюсь к нему в офис за советом. Но у меня будет достаточно времени подумать обо всём, а пока что я сосредоточен на матчах сборной», — сказал Мбаппе.
Французы проведут два товарищеских матча с командами Парагвая (2 июня) и Англии (13 июня), а 9 июня сыграют со Швецией в отборе на ЧМ-2018.