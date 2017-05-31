Видео: лучшие вратарские сейвы мая в испанской Примере

Официальный канал Ла Лиги в YouTube представил видео лучших вратарских сейвов по итогам мая.
Пятое место в рейтинге занял сейв голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена в матче с «Лас-Пальмасом». На четвёртом месте — вратарь мадридского Атлетико" Ян Облак и его спасение в игре с «Бетисом». На третьей позиции расположился сейв в исполнении стража ворот «Эспаньола» Диего Лопеса во встрече с «Депортиво». На втором месте — голкипер «Валенсии» Хауме Доменек и его сейв в игре с «Осасуной». На первом месте рейтинга — спасение вратаря «Реала» Кейлора Наваса в игре с «Малагой».
Видео можно посмотреть на официальном канале Примеры в YouTube.