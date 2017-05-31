Фергюсон: в 1995 году скауты «МЮ» отсутствовали неделю, наблюдая за «Ротором»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон рассказал, как с течением времени меняется методика подготовки к матчам. В частности, Фергюсон вспомнил 1995 год, когда манкунианцы встречались с волгоградским «Ротором» в рамках 1/32 финала Кубка УЕФА. В Волгограде команды сыграли в нулевую ничью, а на «Олд Траффорд» был зафиксирован счёт 2:2, благодаря чему в следующий раунд прошёл российский клуб.
«Очевидно, что сегодня при подготовке акцент делается на аспектах, которые могут обеспечить нужный результат. Во времена моей игровой карьеры тренер обычно говорил: „Ну всего вам хорошего, удачи“. Жал руку — и всё. Очень многое отдавалось на откуп самим игрокам. Никакого анализа видеозаписей не было, даже не было подробной информации по соперникам. Мало кто из наставников имел в распоряжении доску, на которой чертились тактические схемы.
Когда „Манчестер Юнайтед“ играл с волгоградским „Ротором“ в 1995 году, мы отправили на разведку скаутов. Они добрались до места тремя рейсами, отсутствовали целую неделю! Некоторые поездки казались бесконечными. Помню, когда я ещё играл, мы должны были встретиться с чехословацким „Брно“. До конечного пункта назначения ехали четыре с половиной часа на автобусе из Праги — в это просто трудно поверить. Сидишь в автобусе и проводишь время за карточными играми», — приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.