Бывший защитник «Спартака» Погатец перешёл в ЛАСК

Бывший защитник «Спартака» Эмануэль Погатец следующий сезон проведёт в австрийском клубе ЛАСК, сообщает Laola. 34-летний футболист перебрался в Австрию на правах свободного агента из клуба второй немецкой Бундеслиги «Унион».
За карьеру Погатец успел поиграть за границей в немецких «Байере», «Ганновере», «Вольфсбурге» и «Нюрнберге», московском «Спартаке», швейцарском «Арау», английских «Мидлсбро» и «Вест Хэм Юнайтед», а также в клубе MLS «Коламбус Крю».
В минувшем сезоне Погатец провёл за «Унион» 6 матчей во второй Бундеслиге.