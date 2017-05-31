Ройс будет восстанавливаться после травмы от 4 до 8 месяцев

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс из-за травмы колена, полученной в финале Кубка Германии с франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1), пропустит от 4 до 8 месяцев, утверждает Bild. Более точный срок зависит от лечения, которое будет выбрано врачами.
В настоящее время футболист находится в Мюнене, где консультируется со специалистом по травмам коленей.
Ранее Марко прошёл медобследование, которое выявило у него частичный разрыв задней крестообразной связки правого колена.
Напомним, что Ройс из-за травм был вынужден пропустить два крупных международных турнира: чемпионат мира — 2014 и чемпионат Европы — 2016.