«РБ Лейпциг» предложил за Бруму € 12 млн, но «Галатасарай» требует € 15 млн

«РБ Лейпциг» продолжает прилагать усилия к тому, чтобы приобрести полузащитника «Галатасарая» Бруму Арминду Туэ, сообщает Bild.
Согласно информации источника, немецкий клуб предложил за футболиста € 12 млн, однако «Галатасарай» требует за него не менее € 15 млн.
Ранее сообщалось, что главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль намерен приобрести по меньшей мере пять футболистов. Команда по итогам минувшего сезона заняла 2-е место в чемпионате Германии и завоевала право на участие в розыгрыше Лиги чемпионов.
Действующий контракт Брумы с «Галатасараем» рассчитан до лета 2018 года.
«РБ Лейпциг» нацелился на полузащитника «Галатасарая» Бруму