Роналду – перед матчем с «Ювентусом»: излишняя скромность также ни к чему

Перед финальным матчем Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом» нападающий «сливочных» Криштиану Роналду отметил одну деталь, касающуюся человеческих качеств. Португальский футболист хочет показать, кто из этих европейских грандов на самом деле сильнее.
«Излишняя скромность также ни к чему. «Реал» должен продемонстрировать свой характер и превосходство. Финал выигрывают, забивая голы. Победа в чемпионате Испании нас очень успокоила, и теперь мы имеем возможность добиться уникального успеха. «Реал» переживает экстраординарный период», — цитирует Роналду официальный сайт «Королевского клуба».
Игра между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня в Кардиффе.