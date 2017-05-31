Сорокин: главная трудность — нездоровая атмосфера вокруг России в западных СМИ

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин рассказал, какие сложности возникают в связи с организацией Кубка конфедераций. Турнир стартует 17 июня и пройдёт в четырёх городах России.
«Безусловно, акцент сделан на четыре города, четыре стадиона. Два города у нас менее опытные в плане организаций такого рода турниров — это Сочи и Санкт-Петербург. Но, думаю, мы со всем успеем. Трудность — это подчас нездоровая атмосфера, которая раздувается в западных СМИ вокруг России. Раздражает ли это меня? Можно было бы подружелюбнее», — цитирует Сорокина «Спорт FM».
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