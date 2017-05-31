Сборная России может провести товарищеский матч с Индией

Национальная сборная России может провести контрольную встречу с Индией. Об этом пишет Sportskeeda.com
Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что руководство федерации футбола Индии уже ведёт переговоры с РФС. Если стороны смогут договориться, встреча состоится в октябре, в период с 1-го по 10-е число.
Сборной Индии 10 октября предстоит сыграть со сборной Макао в рамках отборочного турнира Кубка Азии, и поединок с Россией должен стать этапом подготовки к этой встрече. Ожидается, что матч состоится в Индии.
Напомним, что сборная России продолжает подготовку к Кубку конфедераций. 5 июня в Будапеште россияне сыграют против Венгрии, а 9 июня в Москве встретятся со сборной Чили.