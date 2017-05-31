Эмерсон Феррейра: в матче с «Реалом» буду поддерживать «Ювентус»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и «Ювентуса» Эмерсон Феррейра поделился ожиданиями от предстоящего матча между этими командами. Испанский и итальянский гранды померятся силами в финальном матче Лиги чемпионов.
«В матче с «Реалом» буду поддерживать «Ювентус» по одной причине: думаю, что они заслуживают победы благодаря тому, что делают. Я имею в виду выступление команды не только в Лиге чемпионов. «Юве» показывает сильную игру, которая отличается от выступления команды по сравнению с другими временами. А игроки верят в свои силы. Но «Ювентусу» будет нелегко, так как «Реал» — команда сложная», — приводит слова Эмерсона Globoesporte.
Игра между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня в Кардиффе.