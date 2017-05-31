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Болельщики, бросившие курить, смогут попасть на тренировку сборной России

31 мая 2017, среда. 10:55. Футбол

Болельщики, которые с 31 мая, Всемирного дня без табака, и до окончания Кубка конфедераций– 2017 откажутся от курения, получат шанс попасть на тренировку сборной России. Об этом говорится на официальном сайте РФС.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно разместить на своей странице в социальной сети «Фейсбук», «ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники» или «Твиттер» обещание: «Я, ФИО или ник, принимаю условия марафона #живубезтабака и обещаю не курить до 2 июля». В течение марафона рассказывайте, как вам даётся отказ от курения, а по окончании подведите итоги. Расскажете о своём опыте подробнее – и у вас увеличатся шансы на победу. И не забывайте про хештег #живубезтабака.

После окончания Кубка конфедераций, который стартует 17 июня, в сборной оценят рассказы и выберут победителя. Акцию уже поддержали послы чемпионата мира 2018 года Алексей Немов, Александр Овечкин, Яна Чурикова, Игорь Бутман, Виктория Лопырёва и Илья Авербух.

Победители смогут отправиться на тренировку сборной России и выиграть ужин с национальной командой.

8 причин, почему Кубок конфедераций нельзя пропустить
До старта Кубка конфедераций остаётся 50 дней. Самое время заполучить билет, тем более что сделать это можно бесплатно.
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Болельщики — Футбол Кубок конфедераций ЧМ-2018
Новости. Футбол
31 мая 2017, среда
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