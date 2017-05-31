«Барселона» контактировала с полузащитником «Ниццы» Сери

Представители «Барселоны» контактировали с полузащитником «Ниццы» Жан-Мишелем Сери, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, стороны очень близки к соглашению, но есть один нюанс: каталонский клуб начал вести переговоры с Сери до того, как Эрнесто Вальверде был назначен на пост главного тренера команды. Поэтому теперь последнее слово за экс-наставником «Атлетика» из Бильбао.
Ранее сам Сери отмечал, что мечтает играть за испанский гранд
По итогам минувшего сезона Сери принял участие в 34 матчах, став автором 7 голов и 9 результативных передач. Его контракт с французским клубом в силе до лета 2019 года.