Бруну Алвеш прибыл в Глазго на переговоры с «Рейнджерс»

Бывший защитник «Зенита» Бруну Алвеш близок к переходу в «Рейнджерс». Как сообщает BBC, португальский футболист прибыл в Глазго для обсуждения условий контракта с шотландской командой.
Минувший сезон 35-летний игрок провёл в «Кальяри». Алвеш перешёл в стан итальянского клуба на правах свободного агента летом прошлого года после ухода из «Фенербахче».
Его контракт с итальянской командой истекает летом 2018 года. В нынешнем сезоне чемпион Европы в составе сборной Португалии сыграл 36 матчей в серии A.
«Рейнджерс» проявляет интерес к бывшему защитнику «Зенита» Бруну Алвешу