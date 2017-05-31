Бердыев может возглавить «Рубин» в течение двух дней

По информации «Чемпионата», казанский «Рубин», только что перешедший в управление ГК «ТАИФ», в данный момент определяется с вектором развития, и в течение нескольких дней будет утверждена кандидатура на пост главного тренера. Либо действующий наставник казанцев Хави Грасия сохранит свой пост, либо будет назначен другой специалист. Одним из претендентов является Курбан Бердыев.
64-летний специалист работал с «Рубином» с 2001 по 2013 год. Под его руководством казанцы дважды выигрывали чемпионат России и Суперкубок России, по разу Кубок страны, Кубок Содружества и ФНЛ.
С 2014 года Бердыев работает с «Ростовом».