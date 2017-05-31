Янссен: в «Тоттенхэме» я играл меньше, чем ожидал

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Винсент Янссен признался, что не уверен насчёт своего будущего в стане лондонского клуба. Летом 2016 года лучший бомбардир чемпионата Нидерландов в составе АЗ перешёл в «Тоттенхэм», но в 38 матчах забил за «шпор» лишь два мяча.
«Сначала хотелось бы сосредоточиться на сборной Голландии, а потом увидим, как все стороны смотрят на будущее. Да, это был не лучший мой сезон, но я многому научился. Я говорил, что один потерянный год стоит того, если мне удастся заиграть в „шпорах“. Я играл меньше, чем ожидал, но благодаря упорной работе на топ-уровне в Англии я стал более классным игроком», — цитирует Янссена NOS.