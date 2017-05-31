Вальдано: не родившись гением, Роналду смотрит в глаза Месси и конкурирует с ним

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано сравнил нападающего «Королевского клуба» Криштиану Роналду с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
«Если говорить о заслугах, то они у Криштиану бесконечны. Не родившись гением, Роналду смотрит в глаза Месси, конкурирует с ним и борется за «Золотой мяч». Криштиану сумел усовершенствовать свою игру. Месси отдалился от ворот соперников, тогда как Роналду стал действовать ближе к ним и играть роль огромной важности в каждом матче. Перед игроком, забивающим 50-60 голов за сезон, можно только снять шляпу», — цитирует Вальдано Fox Sports.
Месси пока выигрывал «Золотой мяч» пять раз, тогда как Роналду – четыре.