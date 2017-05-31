ЦСКА назвал имя нового тренера молодёжной команды

Новым старшим тренером «молодёжки» московского ЦСКА стал Андрей Аксёнов. 36-летний специалист с декабря 2007 года работает в ДЮСШ ЦСКА и до назначения в «молодёжку» руководил выпускным возрастом — командой 2000 года рождения.
Аксёнов является воспитанником ДЮСШ ЦСКА. С 2007 года — тренер школы, в разное время тренировал футболистов 1999, 1996, 1998 и 2000 годов рождения.
В числе выпускников тренера: Александр Головин, Никита Чернов, Александр Макаров, Фёдор Чалов, Хетаг Хосонов, Иван Олейников, Тимур Пухов и другие.
ЦСКА назвал нового тренера молодёжной команды
Фото: Официальный сайт ЦСКА