Игроки «Боруссии» Д не хотели играть с «Монако» на следующий день после взрывов

Футболисты дортмундской «Боруссии» не хотели играть с «Монако» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов на следующий день после взрывов около их автобуса, сообщает Zeit Online.
Согласно информации источника, нападающий Марко Ройс от имени команды обратился к исполнительному директору Ханс-Йоахиму Ватцке и отметил, что игроки считают неправильным выход на поле в этот день. Тем не менее игра состоялась, а Ватцке впоследствии сказал, что никто ничего не имел против.
«Боруссия» проиграла на своём поле со счётом 2:3, потерпев поражение и в ответной игре (1:3). После этого немецкие СМИ сообщали, что между Ватцке и главным тренером команды Томасом Тухелем разгорелся конфликт, поскольку Тухель также не хотел играть в этот день. Не исключали, что Тухель подаст в отставку, что и произошло по окончании сезона.
11 апреля в результате взрывов пострадал, в частности, защитник «Боруссии» Марк Бартра, получивший ранения и подвергшийся хирургическому вмешательству на руке.