Арбитр Карасёв признался, что не представлял себя судьёй

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, что он изначально не думал, что станет футбольным судьёй, однако в 18 лет принял решение начать карьеру рефери.
«Я не представлял себя судьёй. Просто вышел на поле со свистком, думал, это развлечение какое-то. Отец сказал: «Иди. Может быть, ты не будешь футболистом, зато, если понравится, будешь судить». 18 лет — это такой возраст, когда надо принимать важнейшие решения. А ещё это возраст армии, работы, учёбы, очень многих вопросов и полного отсутствия денег.
Когда пришло время выбора, мне сказали в команде: «Ты очень много внимания судейству уделяешь, давай определись, кто ты: футболист или судья». Я сказал: «Ок, я судья». И закончил с футболом как игрок. Мне это легко далось, потому что я прекрасно понимал, что мне уже 18 лет, играть во второй лиге я не хочу, а какая перспектива? Остаться в игре? У меня есть шанс стать арбитром.
Судейство — это непрофессиональная деятельность. Мы не имеем ни контрактов, ни трудовых книжек, ничего — мы подписываем трудовой договор на судейство матчей чемпионатов. Сколько матчей, каких матчей — непонятно. РФС может продлить договор, а может и не продлить. И если мы говорим про какую-то социальную защиту, страховку в случае травм — этого ничего нет, всё за свой счёт, за те гонорары, которые мы получаем", — цитирует Карасёва Welcome2018.