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«Терек» проявляет интерес к защитнику «Зари» Форстеру

31 мая 2017, среда. 13:57. Футбол

Защитник луганской «Зари» Рафаэл Форстер попал в сферу интересов «Терека». Об этом сообщает «Футбол 24».

В минувшем сезоне украинской Премьер-лиги 26-летний бразилец принял участие в 24 матчах, забил 6 голов и отдал 1 результативный пас. Защитник также получил 4 жёлтые карточки.

Контракт Рафаэля Форстера c луганским клубом действует до 31 декабря 2017 года. В «Заре» воспитанник «Интернасьоналя» играет с 2016 года, куда перешёл на правах свободного агента.

Напомним, что в начале прошлой недели «Терек» возглавил Олег Кононов, сменив на тренерском мостике Рашида Рахимова.

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Источник: Футбол 24 Сообщить об ошибке
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