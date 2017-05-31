«Кальяри» объявил об уходе Бруну Алвеша

Защитник Бруну Алвеш покинул «Кальяри», в котором играл с лета 2016 года. Пресс-служба итальянского клуба подтвердила данную информацию. Контракт 35-летнего португальца истекал 30 июня 2018 года, но стороны решили прекратить сотрудничество.
«Клуб хотел бы поблагодарить Алвеша и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
Бруну Алвеш принял участие в 37 официальных матчах за «Кальяри» и забил 1 гол. Ранее шотландские СМИ сообщили, что португалец прибыл в Глазго для заключения контракта с «Рейнджерс».
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