«Рома» продлила контракт с Де Росси до 2019 года

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси подписал новый контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт итальянской команды, соглашение рассчитано до 2019 года.
Прежнее соглашение 33-летнего футболиста, который выступает за «Рому» всю профессиональную карьеру, истекало в конце июня этого года.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Интер» хочет видеть в своих рядах Де Росси и предложил игроку двухлетний контракт. В прошлом сезоне хавбек провёл в Серии А 31 матч, забил четыре мяча и сделал две передачи.
Де Росси договорился с «Ромой» о продлении контракта на два года